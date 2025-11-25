Под Нижним Тагилом в ДТП погиб человек

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

На автодороге Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов случилось тяжёлое дорожно-транспортное происшествие. Как сообщает областная Госавтоинспекция, в нём погиб человек.Смертельная авария произошла на 135-м километре трассы Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов. По предварительным данным, легковой автомобиль марки «ВАЗ-2114» выехал на встречную полосу, где столкнулся «лоб-в-лоб» с грузовым автомобилем «Volvo».В результате столкновения пассажир отечественной легковушки получил несовместимые с жизнью травмы. Прибывшим к месту происшествия медикам оставалось только констатировать его смерть. Личность погибшего в настоящее время устанавливается сотрудниками полиции. Состояние других участников ДТП уточняется, их осматривают медики.На месте работают сотрудники ДПС и другие экстренные службы. В частности, они выясняют причину смертельного ДТП. По факту аварии назначено проведение расследования.