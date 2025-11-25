Поездка за дровами закончилась гибельно для жителя Нижнесергинского района

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Нижнесергинском районе сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства смертельного дорожно-транспортного происшествия. В аварии погиб водитель легкового автомобиля иностранного производства.Авария, унёсшая жизнь 74-летнего местного жителя, произошла сегодня, 27 ноября, примерно в 14.00 часов. Трагедия случилась на 4-м километре автодороги «Михайловск – Урмикеево». По предварительной информации, мужчина управлял автомобилем «Рено Логан» и направлялся за дровами. В какой-то момент он не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части дороги. Автомобиль оказался в канаве, где врезался в бетонное сооружение водопропускной трубы.Одним из ключевых факторов, усугубивших последствия аварии, стало пренебрежение правилами безопасности. Погибший водитель не был пристёгнут ремнём безопасности, что и привело к его гибели. В ходе проверки выяснилось, что и ранее погибший нарушал правила ПДД и не раз привлекался к административной ответственности. Всего на его счету 10 административных правонарушений, а в декабре 2022 года он даже был лишён водительских прав на 18 месяцев за отказ от прохождения медицинского освидетельствования. На момент трагического происшествия он так и не восстановил своё водительское удостоверение.На месте аварии работали автоинспекторы и следственно-оперативная группа. Они устанавливали полную картину произошедшего.