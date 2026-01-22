Екатеринбургский водитель получил 5 суток ареста за тонировку

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге вынесено жёсткое наказание для водителя, упорно игнорировавшего закон. Ленинский районный суд города признал 20-летнего горожанина виновным в неповиновении требованиям полиции.Молодой человек неоднократно привлекался к ответственности за управление автомобилем марки «JAC» с незаконной тонировкой. Несмотря на предупреждения сотрудников Госавтоинспекции, он отказывался снять тонировку со стёкол и продолжал ездить с нарушением.В результате суд квалифицировал его действия по статье 19.3 КоАП РФ («неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции»). Водителю назначено наказание в виде административного ареста сроком на 5 суток. Мероприятие для возрастной категории 18+