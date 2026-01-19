Почти 31 тонну туристических рюкзаков ввезли на Урал за три месяца

Александр Федоров © Вечерние ведомости

За последние три месяца уральские таможенники оформили почти 39 тонн товаров для активного летнего отдыха на сумму около 28 млн рублей. Основным поставщиком стал Китай.Самыми востребованными позициями оказались туристические рюкзаки – их ввезли почти 31 тонну. Также в регион поступило свыше 2 тонн плавательных жилетов и ласт.Кроме того, почти 6 тонн составил инвентарь для игр на свежем воздухе – баскетбольные кольца, мячи и теннисные ракетки.«Активный ввоз так называемых летних товаров начинается в октябре и продолжается до весны. В мае на таможенное оформление начнут поступать новогодние игрушки, искусственные елки, санки и горнолыжное снаряжение», – пояснил и.о. начальника Уральская электронная таможня Никита Бородин.Мероприятие для возрастной категории 18+