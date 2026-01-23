Авито планирует продавать ИТ-продукты по подписке для бизнеса





— прокомментировал Иван Гуз

В скором будущем мы планируем выйти за рубеж с Trisigma и SaaS-продуктами для разработки и поддержания сервисов, модерации, автоматизации поддержки и безопасности. Это не требует больших капиталовложений, и мы понимаем, как масштабироваться,

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Авито рассматривает возможность предложить свои ИТ-продукты и сервисы для бизнеса по подписке (SaaS) за пределами компании. Об этом в интервью Ura.ru рассказал управляющий партнер компании Иван Гуз. Одним из таких продуктов является Trisigma — платформа для тестирования и анализа цифровых сервисов, которая помогает компаниям проверять идеи и улучшать сервисы.Trisigma изначально создавалась для внутренних нужд Авито, но после успешного использования внутри компании возникла идея предложить её внешним клиентам. Платформа может быть полезна компаниям, работающим с онлайн-продуктами, включая магазины, банки, стриминговые сервисы, образовательные платформы, а также сети фастфуда и ритейл.Кроме платформы Trisigma, Авито планирует предоставлять услуги ИТ-аутсорсинга.Публичный запуск Trisigma для внешнего рынка состоялся в марте 2025 года после нескольких лет тестирования внутри компании, когда количество экспериментов выросло с десятков до более 4 тыс. в год. Цель была сделать Trisigma одним из основных игроков на российском рынке инструментов для A/B‑тестирования и аналитики. В 2025 году продукт был усилен после покупки платформы продуктовой аналитики Sigma у EXPF. Мероприятие для возрастной категории 18+