Жители Свердловской области 45–64 лет чаще других искали работу в 2025 году

Александр Федоров © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В 2025 году чаще всего работу в Свердловской области искали люди в возрасте от 45 до 64 лет. По данным «Авито Работы», количество резюме от этой группы за год выросло на 86%. В среднем такие соискатели рассчитывали на зарплату около 71,1 тысячи рублей в месяц.На втором месте — кандидаты 35–44 лет. За год они стали публиковать резюме на 84% чаще, а средние зарплатные ожидания составили 71 тысячу рублей. Третью строчку заняли соискатели 25–34 лет: рост резюме – 62%, ожидаемая зарплата – почти 68,5 тысячи рублей.В компании отмечают, что указанные суммы – это ориентиры, которые люди сами прописывают в резюме. Фактические ожидания могут отличаться в зависимости от опыта, города и формата занятости – полной, частичной или со сменным графиком.При этом больше всего резюме на платформе в целом публикуют молодые люди 18–24 лет – на них приходится около 30% всех анкет.«Такое лидерство логично: в этом возрасте соискатели часто ищут работу на неполный день, чтобы совмещать с учебой в вузе, а после стремятся устроиться по специальности. Кроме того, молодые соискатели более склонны к карьерным изменениям и хотят попробовать разные роли и направления, пока в их жизни не так много обременений. Это также влияет на частоту публикации и обновлению резюме», – пояснил директор категории «Рабочие и линейные профессии» «Авито Работы» Андрей Кучеренков.Мероприятие для возрастной категории 18+