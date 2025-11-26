Авито провёл «Авто Саммит» с участием ведущих экспертов и представителей отрасли

Александр Федоров © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Москве состоялся первый федеральный Авто Саммит, ставший площадкой для диалога и обмена опытом между представителями автомобильной отрасли. В центре дискуссий оказались ключевые факторы трансформации рынка – изменения в поведении покупателей и цифровизация отрасли.Команда «Авито Авто», организовавшая мероприятие, собрала свыше 1000 участников в онлайн и офлайн-форматах: производителей, дилеров, экспортеров, финтех-специалистов и регуляторов, включая представителей Центрального банка Российской Федерации.Особое внимание участники саммита уделили государственной политике, изменениям в законодательстве и мерам поддержки дилеров.Как отметил старший управляющий директор «Авито Авто» Кирилл Вотяков, сейчас важен совместный поиск решений для развития рынка. Дмитрий Перец, руководитель аналитики Авито Авто, поделился данными по статистике спроса на платформе и трендами в изменении поведения пользователей. Эксперт отметил, что в октябре 2025 года продажи новых автомобилей выросли на 12,3% по сравнению с прошлым годом, а спрос на автомобили с пробегом — почти на треть. Также он рассказал о росте цифровых коммуникаций между покупателями и продавцами: 85% аудитории начинают поиск онлайн, а доля контактов с продавцами в чатах выросла с начала прошлого года с 58% до 72%.Для адаптации к новым реалиям команда Авито развивает единую платформу для управления бизнес-процессами дилеров – от поиска авто и пополнения склада до продажи и аналитики, – в основе которй лежит «Автохаб». Помимо этого пользователям и дилерам доступны «Селект» и «Аукцион», направленными на упрощение процессов выбора, покупки и продажи автомобилей.Представители автопроизводителей и дилеров рассказали о стратегиях в условиях цифровой трансформации, таких как внедрение автоматизированных систем, развитие программ лояльности и использование искусственного интеллекта. Своим опытом в интеграции цифровых сервисов и повышением эффективности продаж поделились компания АВТОВАЗ и дилерская группа «Автодом».В рамках панельной дискуссии эксперты также обсудили ключевые тренды, включая растущую роль онлайн-продаж, запросы новой аудитории и важность доверия между клиентами и продавцами.