В Свердловской области нефтегаз остаётся лидером по уровню зарплат в топливно-энергетическом комплексе

В Свердловской области сохраняется высокий спрос на специалистов топливно-энергетического комплекса, следует из аналитики Авито Работы. По данным аналитиков, в октябре 2025 года в нескольких направлениях отрасли зафиксирован рост предлагаемых зарплат.Наиболее высокую оплату труда работодатели предлагают в сфере добычи, переработки и транспортировки нефти и газа. Среднее предложение составляет 87 389 ₽. Аналитики отмечают, что сегмент удерживает лидерство благодаря устойчивой потребности в технологических специалистах и высокой ответственности за качество процессов.Второе место занимает направление, связанное с добычей и переработкой угля, руд и других полезных ископаемых. Здесь среднее зарплатное предложение составляет 83 080 ₽. Спрос поддерживается крупными региональными проектами и потребностью в кадрах горнодобывающего профиля.Третью позицию занимает энергетический сектор со средним предложением 76 300 ₽. По данным Авито Работы, отрасль остаётся стабильно востребованной из-за нагрузки на энергетическую инфраструктуру Свердловской области.