Российский рынок спецтехники меняется под влиянием цифровизации и ухода зарубежных брендов
Фото: Вечерние ведомости
Тимур Осипов, директор направления «Спецтехника» в Авито, заявил в интервью изданию «Ведомости», что российский рынок спецтехники в 2025 году переживает «цифровую перестройку».
По его словам, после рекордного 2024-го продажи спецтехники просели – по данным Автостат – примерно на 60 % относительно начала года. Однако на площадке Авито интерес к технике сохраняется: в октябре число просмотров объявлений было лишь на 15 % меньше, чем в январе, что может свидетельствовать об отложенном спросе.
Осипов обращает внимание, что структура рынка меняется: на фоне ухода части зарубежных брендов возрастает доля китайских и российских производителей.
Кроме того, цифровые инструменты, по его мнению, делают процесс покупки и аренды спецтехники более прозрачным и надёжным: онлайн-площадки упрощают поиск, снижают транзакционные издержки и ускоряют сделки.
Вместе с тем, отраслевые эксперты считают, что рынок может начать восстанавливаться – особенно если снизится ключевая ставка и стабилизируются экономические условия.
