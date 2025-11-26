Возрастное ограничение 18+

Российский рынок спецтехники меняется под влиянием цифровизации и ухода зарубежных брендов

17.38 Понедельник, 1 декабря 2025
Фото: Вечерние ведомости
Тимур Осипов, директор направления «Спецтехника» в Авито, заявил в интервью изданию «Ведомости», что российский рынок спецтехники в 2025 году переживает «цифровую перестройку».

По его словам, после рекордного 2024-го продажи спецтехники просели – по данным Автостат – примерно на 60 % относительно начала года. Однако на площадке Авито интерес к технике сохраняется: в октябре число просмотров объявлений было лишь на 15 % меньше, чем в январе, что может свидетельствовать об отложенном спросе.

Осипов обращает внимание, что структура рынка меняется: на фоне ухода части зарубежных брендов возрастает доля китайских и российских производителей.

Кроме того, цифровые инструменты, по его мнению, делают процесс покупки и аренды спецтехники более прозрачным и надёжным: онлайн-площадки упрощают поиск, снижают транзакционные издержки и ускоряют сделки.

Вместе с тем, отраслевые эксперты считают, что рынок может начать восстанавливаться – особенно если снизится ключевая ставка и стабилизируются экономические условия.

Алиса Левина © Вечерние ведомости
