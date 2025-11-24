Свердловская область заняла 21 место в рейтинге доступности первого ипотечного взноса

Александр Федоров © Вечерние ведомости

Свердловская область заняла 21 место в рейтинге российских регионов по сроку накопления на первый взнос по ипотеке. Данные исследования опубликованы РИА Новости.По оценкам аналитиков, показатель региона составил 3,02. Это отражает время, которое требуется среднестатистической семье для формирования минимального первоначального взноса. Челябинская область показала результат 2,81 и заняла 14 место. По данным рейтинга, первоначальный взнос в Свердловской области в среднем составляет 1,73 млн рублей. В Челябинской – 1,44 млн рублей.Лидерами рейтинга стали Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ и Чукотский автономный округ. В этих субъектах средняя семья может накопить на первый взнос быстрее всего. При этом самый большой первый взнос, судя по рейтингу, на Чукотке, он составляет в среднем 2,57 млн рублей, а накопить его можно за чуть более, чем два года.Сообщается, что в исследовании учитывалось соотношение средней заработной платы, стоимости жилья и доли доходов, доступной для накоплений.