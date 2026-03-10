Екатеринбург получит миллиард на новые трамваи и метро

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

На решение транспортных проблем уральской столицы в бюджете Свердловской области заложили один миллиард рублей. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер.На выделенные средства планируется обновить трамвайный парк и, в частности, закупить 50 современных трехсекционных трамваев. Закупка новых трамвайных вагонов будет осуществляться на условиях лизинга. На эти цели из областного бюджета направят 850 миллионов рублей, что покроет половину стоимости всего транспорта. Ожидается, что поставка нового подвижного состава в город произойдёт до конца 2026 года. Это обновление должно повысить комфорт и качество перевозок для пассажиров.Кроме того, часть заложенного в бюджете миллиарда (а конкретнее — 150 миллионов рублей) будет потрачена на проект развития екатеринбургского метрополитена. Специалистам предстоит определить наиболее перспективные направления для развития подземных линий и подготовить технико-экономического обоснование для строительства новых веток.Как признаю в администрации области, качественные преобразования в сфере общественного транспорта Екатеринбурга требуют таких больших финансовых вложений, что только городской бюджет «не потянет». Поэтому было принято решение привлечь дополнительные источники финансирования и подключить возможности национального проекта «Инфраструктура для жизни». Мероприятие для возрастной категории 18+