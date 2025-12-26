Бывшего вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова выпустили из СИЗО

«Защита неоднократно заявляла следователям и судам, рассматривающим ходатайства следователей об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу и о продлении срока стражи, о тяжёлом и постоянно ухудшающемся состоянии здоровья подследственного и о необходимости его экстренного лечения, которое невозможно в условиях нахождения его в следственном изоляторе.Однако в удовлетворении ходатайств адвокатов следователями и судами каждый раз отказывалось. Такие отказы сторона защиты оценивает как необоснованные, необъективные и противоречащие закону.В связи с чем длительное время Чемезов О.Л. не получал медицинскую помощь. Его конституционное право на охрану здоровья и получение медицинской помощи грубо нарушено»,