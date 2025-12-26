Возрастное ограничение 18+
Бывшего вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова выпустили из СИЗО
Фото: Максим Ефремов для Вечерних ведомостей
Бывшего заместителя губернатора Свердловской области Олега Чемезова выпустили из СИЗО. Решение принял Центральный районный суд Челябинска по ходатайству следствия. Почему следствие обратилось в суд с ходатайством смягчении меры пресечения, адвокат Олега Чемезова Николай Бердников рассказывал Вечерним ведомостям накануне.
Сейчас Чемезов будет находиться под домашним арестом. Бердников сказал Вечерним ведомостям, что защита согласна с постановлением суда в части отмены меры пресечения в виде заключения под стражу, однако при этом считает, что мера пресечения должна быть ещё мягче – например, в виде подписки о невыезде, чтобы Олег Чемезов мог своевременно получать медицинскую помощь.
Аналогичную позицию озвучил в суде и сам Чемезов, видео из зала заседаний Центрального районного суда Челябинска публикует ЕАН.
«Защита неоднократно заявляла следователям и судам, рассматривающим ходатайства следователей об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу и о продлении срока стражи, о тяжёлом и постоянно ухудшающемся состоянии здоровья подследственного и о необходимости его экстренного лечения, которое невозможно в условиях нахождения его в следственном изоляторе.
Однако в удовлетворении ходатайств адвокатов следователями и судами каждый раз отказывалось. Такие отказы сторона защиты оценивает как необоснованные, необъективные и противоречащие закону.
В связи с чем длительное время Чемезов О.Л. не получал медицинскую помощь. Его конституционное право на охрану здоровья и получение медицинской помощи грубо нарушено»,
– сказал Бердников Вечерним ведомостям.
