К 7,5 годам приговорили экс-директора «Центра информации» за коррупцию в Лесном
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Сегодня, 30 января, в Лесном к длительному лишению свободы приговорили бывшего директора муниципального автономного учреждения «Центр информации и общественных связей» Дмитрия Комарова.
Его признали виновным в получении взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ) и мошенничестве с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ).
Согласно материалам дела, с марта 2022 года по май 2024 года Комаров получил от индивидуального предпринимателя взятку в размере 890 тысяч рублей. Суд и следствие установили, что деньги передавались за заключение с ИП договоров на размещение рекламы, подписание актов выполненных работ и согласование оплаты в пользу взяткодателя.
Кроме того, в период с мая по декабрь 2023 года Дмитрий Комаров заключил договор с самозанятым на оказание услуг, которые фактически выполнил сотрудник муниципального учреждения. Полученную оплату мнимый подрядчик через посредника вернул Комарову. Ущерб «Центру информации» составил 206 тысяч рублей.
В качестве наказания суд назначил 7 лет 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима и штраф в размере двухкратной суммы взятки –1 784 000 рублей. Также осуждённый лишён права занимать государственные должности сроком на 6 лет. Общую сумму взяток – 892 тысячи рублей – конфисковали в пользу государства, сообщили в прокуратуре Свердловской области.
В ведомстве также добавили, что уголовное дело в отношении взяткодателя было прекращено в связи с деятельным раскаянием.
