Возрастное ограничение 18+
В Первоуральске рассматривают дело о незаконном производстве алкоголя
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Первоуральском городском суде приступили к рассмотрению уголовного дела о незаконном производстве алкоголя (пп. «а, б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ). Согласно материалам дела, его изготавливали без лицензии.
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, на скамье подсудимых три человека – М. Вердиев, Э. Агаев и Э. Шукуров. Согласно материалам дела с ноября 2024 года по июль 2025 года потенциально опасный алкоголь они разливали в селе Новоалексеевка на территории промбазы «Изумруд». Готовая продукция хранилась там же, а также на складах в Екатеринбурге («Логистика Урала») и Берёзовском («База Комплектации»). Весь алкоголь не имел акцизных марок.
Сообщается, что на первом заседании подсудимые полностью признали вменяемую им вину. Следующее заседание назначено на 5 февраля.
«Ущерб государству от деятельности группы предварительно оценивается более чем в 7 миллионов рублей, что квалифицируется как особо крупный размер»,
– сказали в пресс-службе.
