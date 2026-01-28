Возрастное ограничение 18+
Экс-спикера красноуфимской думы Худякова будут судить за подстрекательство
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Бывшего председателя думы Красноуфимского городского округа Анатолия Худякова будут судить за подстрекательство к превышению должностных полномочий и мошенничеству. Уголовное дело с утверждённым обвинением уже передано в суд.
Согласно материалам дела, в 2021 году Худяков, занимая должность председателя городской думы, уговорил Михаила Конева, который в тот момент был главой округа, трудоустроить его на должность заместителя директора МУП «Жилищно-коммунальное управление» по общим вопросам. При этом, по версии следствия, выполнять трудовые обязанности заместителя он не собирался, а зарплату в период с декабря 2021 года по декабрь 2024 года получал. Таким образом, ущерб предприятию составил более 3,4 миллиона рублей.
Напомним, бывший мэр Красноуфимска Михаил Конев ушёл в отставку 25 сентября 2025 года, и уже на следующий день был задержан. Известно, что в настоящий момент его уголовное дело находится на стадии расследования.
Добавим, что перед судом также будет отвечать другой спикер красноуфимской думы – Рустам Гамалиев, предшественником которого является Анатолий Худяков. Гамалиева обвиняют в хулиганской стрельбе во дворе многоквартирного дома. Однако он ушёл в отставку по другим причинам. Мероприятие для возрастной категории 18+
Согласно материалам дела, в 2021 году Худяков, занимая должность председателя городской думы, уговорил Михаила Конева, который в тот момент был главой округа, трудоустроить его на должность заместителя директора МУП «Жилищно-коммунальное управление» по общим вопросам. При этом, по версии следствия, выполнять трудовые обязанности заместителя он не собирался, а зарплату в период с декабря 2021 года по декабрь 2024 года получал. Таким образом, ущерб предприятию составил более 3,4 миллиона рублей.
«Худяков полностью признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, в связи с чем дело в отношении него выделено в отдельное производство»,
– рассказали в прокуратуре Свердловской области.
Напомним, бывший мэр Красноуфимска Михаил Конев ушёл в отставку 25 сентября 2025 года, и уже на следующий день был задержан. Известно, что в настоящий момент его уголовное дело находится на стадии расследования.
Добавим, что перед судом также будет отвечать другой спикер красноуфимской думы – Рустам Гамалиев, предшественником которого является Анатолий Худяков. Гамалиева обвиняют в хулиганской стрельбе во дворе многоквартирного дома. Однако он ушёл в отставку по другим причинам. Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Дело обвиняемого в хулиганской стрельбе экс-спикера красноуфимской думы Гамалиева передали в суд
28 января 2026
28 января 2026