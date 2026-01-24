Возрастное ограничение 18+
В Невьянске возбудили уголовное дело после сообщений об агрессивной стаи собак
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
После сообщений в социальных сетях о нападениях агрессивной стаи собак в Невьянске возбудили уголовное дело.
По данным ведомства, домашние животные присоединяются к бездомным, что усугубляет проблему.
«По данному факту следственными органами СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 293 УК РФ (халатность)»,
– говорится в сообщении Следственного комитета.
