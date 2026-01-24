В Невьянске возбудили уголовное дело после сообщений об агрессивной стаи собак





– говорится в сообщении Следственного комитета. «По данному факту следственными органами СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 293 УК РФ (халатность)»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

После сообщений в социальных сетях о нападениях агрессивной стаи собак в Невьянске возбудили уголовное дело.По данным ведомства, домашние животные присоединяются к бездомным, что усугубляет проблему.Ситуацией также заинтересовался председатель СК. Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах. Мероприятие для возрастной категории 18+