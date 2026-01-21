Возрастное ограничение 18+
Дело обвиняемого в хулиганской стрельбе экс-спикера красноуфимской думы Гамалиева передали в суд
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу бывшего председателя Красноуфимского городского округа Рустама Гамалиева, обвиняемого в хулиганской стрельбе (часть 2 статьи 213 УК РФ).
Согласно материалам дела, 6 декабря 2025 года Гамалиев вооружился охотничьим карабином и устроил стрельбу во дворе многоквартирного дома на улице Манчажской в Красноуфимске. Сообщается, что он произвёл не менее трёх выстрелов, после чего обеспокоенные жители вызвали полицию.
Свою вину Рустам Гамалиев признал, рассказали в прокуратуре Свердловской области.
«Санкция статьи предусматривает в качестве наиболее строгого наказания лишение свободы на срок до 7 лет», – подчеркнули в ведомстве.
Рассматривать уголовное дело будет Красноуфимский городской суд.
Напомним, что Рустам Гамалиев был отправлен в отставку с поста председателя красноуфимской думы в связи с утратой доверия.
Напомним, что Рустам Гамалиев был отправлен в отставку с поста председателя красноуфимской думы в связи с утратой доверия. Мероприятие для возрастной категории 18+
