Сотрудник полиции осужден в Кировграде за взятку от нелегального
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние Ведомости
Сегодня, 26 января, Кировградский городской суд вынес обвинительный приговор бывшему старшему оперуполномоченному Кириллу Бычкову. Он признан виновным в получении крупной взятки в составе группы лиц по предварительному сговору.
Преступление экс-полицейским было совершено, когда Бычков служил в отделении экономической безопасности МО МВД России «Невьянский». Суд установил, что 5 мая 2025 года Бычков вместе со своим непосредственным начальником получил 250 тысяч рублей. Деньги были оставлены в бардачке личного автомобиля Бычкова. Взяткодателем оказался мужчина, занимавшийся на территории Невьянского и Кировградского районов незаконной добычей драгоценных металлов.
Незаконное вознаграждение передавалось в обмен на покровительство и попустительство со стороны сотрудников полиции. Правоохранители были задержаны с поличным при попытке забрать деньги из машины. Вину в совершённом преступлении Бычков полностью признал в ходе судебного разбирательства.
Суд назначил бывшему майору в виде наказания 7 лет и 2 месяцам лишения свободы с проживанием в колонии строгого режима. Дополнительно с него взыскан штраф, в пятикратном размере от суммы взятки, — 1 миллион 250 тысяч рублей. Бычков также лишён специального звания и права занимать государственные должности в правоохранительных органах на срок 6 лет.
В отношении взяткодателя следствием было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела. Основанием послужило его активное способствование раскрытию и расследованию данного преступления.
