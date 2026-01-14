Возрастное ограничение 18+
Обвиняемому в организации нападения на бывшую жену продлили срок задержания в Екатеринбурге
Фото: Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга
В Екатеринбурге продлили срок задержания местному жителю Николаю Ермакову, обвиняемого органами предварительного расследования в покушении на организацию убийства своей бывшей жены (ч.3 ст. 30, ч.3 ст. 33, п. «ж» ч.2 ст. 105 УК РФ).
Следствие считает, что мужчина причастен к нападению на женщину, которое произошло 12 января. Ранее пострадавшая рассказала Е1.ru, что она вела детей в детский садик, когда к ней на лестничной площадке возле паркинга подошёл неизвестный и облил её кислотой. Она уверена, что нападавшего послал к ней бывший муж, с которым она прожила 17 лет.
«Суд продлил срок задержания обвиняемого на срок 72 часа»,
– сообщили в объединённой пресс-службе судов Свердловской области накануне.
