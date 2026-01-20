Мяч для пинг-понга за 30 рублей стал предметом судебного разбирательства в Свердловской области





— пишет пресс-служба Формально государство обратило в свою собственность предмет стоимостью 30 рублей. Однако реальные издержки многократно выше. Этот казус наглядно демонстрирует, что даже минимальная ошибка в таможенных документах, допущенная по небрежности, влечет за собой обязательные правовые процедуры. Их стоимость для государства несопоставима с ценой незадекларированного товара, но все расходы, в конечном итоге, ложатся на бюджет, формируемый, в том числе и налогами компаний,

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Свердловский областной суд оставил в силе решение о конфискации одного мяча для настольного тенниса стоимостью 30 рублей. Поводом для разбирательства стала ошибка при заполнении таможенной декларации. Об этом сообщила объединеная пресс-служба судов Свердловской области.Осенью 2025 года компания «ТТерминал» подала в Кольцовскую таможню декларацию на международный экспресс-груз. В документах от отправителя была указана упаковка с мячами для пинг-понга, а в графе «количество» декларант прописал 100 штук. Во время обязательного досмотра инспекторы обнаружили в посылке 101 мяч. Один предмет, чья стоимость по экспертной оценке составила 30 рублей, оказался незадекларированным и формально пересёк границу с нарушением правил.Таможня квалифицировала ситуацию по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ и составила административный протокол. Октябрьский районный суд Екатеринбурга назначил предусмотренное законом наказание, конфискацию незадекларированного товара. Представители «ТТерминала» обжаловали постановление, однако Свердловский областной суд, изучив материалы дела и доводы жалобы, не нашёл оснований для его отмены. Суд пришёл к выводу, что расхождение возникло из-за невнимательности при оформлении документов.Мероприятие для возрастной категории 18+