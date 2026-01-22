Возрастное ограничение 18+

В Екатеринбурге сотрудница поликлиники отдала мошенникам 12 миллионов рублей семейных сбережений

12.02 Среда, 28 января 2026
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Сотрудница одной из екатеринбургских поликлиник отдала мошенникам 12 миллионов рублей, которые много лет копила вместе с матерью.

Как рассказали Вечерним ведомостям в городском УМВД, заявление в полицию поступило 27 января. Потерпевшая – 57-летняя женщина – рассказала, что сначала ей позвонил неизвестный, представившийся работником ТСЖ, сначала сообщивший о плановой замене ключей от домофона, а затем попросивший четырёхзначный код из СМС – якобы это необходимо для доступа в подъезд.

Позже женщине позвонила неизвестная, назвавшая себя работницей «Госуслуг», и убедила потерпевшую в том, что её банковские счета оказались в руках мошенников и что ей теперь грозит уголовная ответственность, которую можно избежать, обналичив деньги и передав в Центробанк.

Напуганная екатеринбурженка сразу же обналичила все семейные сбережения и через два дня передала их «курьеру», встретившись с ним в одном из парков Октябрьского района. После этого она рассказала всё матери, которая, несмотря на свой преклонный возраст, сразу поняла, что её дочь стала жертвой мошенников.

«Необходимо заметить, что помимо собственных накоплений жертва отдала мошенникам и многолетние сбережения матери, которые также хранились на её счете. Пенсионерка несколько десятков лет откладывала деньги сначала с зарплаты, а потом и с пенсии, чтобы в один момент лишиться их из-за недостаточной бдительности дочери»,

– подчеркнули в МВД.


В полиции отмечают, что мошенники постоянно меняют способы обмана граждан, и призывают не разговаривать с незнакомцами по телефону и не сообщать посторонним ни персональные данные, ни коды, а также не отдавать и не передавать деньги неизвестным.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости
