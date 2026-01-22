В Екатеринбурге сотрудница поликлиники отдала мошенникам 12 миллионов рублей семейных сбережений





– подчеркнули в МВД. «Необходимо заметить, что помимо собственных накоплений жертва отдала мошенникам и многолетние сбережения матери, которые также хранились на её счете. Пенсионерка несколько десятков лет откладывала деньги сначала с зарплаты, а потом и с пенсии, чтобы в один момент лишиться их из-за недостаточной бдительности дочери»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Сотрудница одной из екатеринбургских поликлиник отдала мошенникам 12 миллионов рублей, которые много лет копила вместе с матерью.Как рассказали Вечерним ведомостям в городском УМВД, заявление в полицию поступило 27 января. Потерпевшая – 57-летняя женщина – рассказала, что сначала ей позвонил неизвестный, представившийся работником ТСЖ, сначала сообщивший о плановой замене ключей от домофона, а затем попросивший четырёхзначный код из СМС – якобы это необходимо для доступа в подъезд.Позже женщине позвонила неизвестная, назвавшая себя работницей «Госуслуг», и убедила потерпевшую в том, что её банковские счета оказались в руках мошенников и что ей теперь грозит уголовная ответственность, которую можно избежать, обналичив деньги и передав в Центробанк.Напуганная екатеринбурженка сразу же обналичила все семейные сбережения и через два дня передала их «курьеру», встретившись с ним в одном из парков Октябрьского района. После этого она рассказала всё матери, которая, несмотря на свой преклонный возраст, сразу поняла, что её дочь стала жертвой мошенников.