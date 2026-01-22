Возрастное ограничение 18+
Полиция задержала мужчину за ночную стрельбу во дворе дома в Нижнем Тагиле
Фото: пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых
В Нижнем Тагиле сотрудники отдела полиции №16 установили личность и задержали мужчину, устроившего ночью 22 января стрельбу во дворе собственного дома. Информацию о действиях правоохранителей предоставил пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых. По его данным, стрельба произошла на улице Ломоносова в Ленинском районе города, и, к счастью, никто из местных жителей не пострадал.
Подозреваемым оказался машинист РЖД Александр, 1981 года рождения, ранее судимый за незаконный оборот оружия и нападение на сотрудника органов власти. Полиция обнаружила и изъяла пистолет «Бульдог» в квартире его тёщи. Предварительно установлено, что стрельба произошла в состоянии алкогольного опьянения, а поводом стала семейная ссора из-за покупки пиццы.
На вопрос о мотивах своих действий мужчина ответил «Пар выпустил». В настоящее время он доставлен в дежурную часть территориального отдела полиции для разбирательства и принятия процессуального решения.
