Мошенники уговорили молодую екатеринбурженку поджечь чужую машину

В Екатеринбурге полиция задержала 20-летнюю девушку, которая подожгла припаркованный во дворе автомобиль по указанию мошенников. Возбуждено уголовное дело, сообщили в УМВД России по Екатеринбургу.Сообщается, что пожар произошёл вечером 23 января во дворе дома на улице Вилонова. Около 22:00 в полицию поступило сообщение о возгорании китайского кроссовера. Огонь повредил моторный отсек и капот машины. Рядом с автомобилем полицейские нашли бутылку с остатками горючей жидкости.Записи с камер наблюдения показали, что незадолго до пожара к машине подходила неизвестная девушка и некоторое время возилась рядом с ней. После этого автомобиль загорелся. Подозреваемую удалось установить и задержать по горячим следам.Как пояснили в полиции, девушка стала жертвой телефонных мошенников. Перед Новым годом ей позвонили якобы из службы доставки – она действительно ждала курьера с подарками и назвала код из СМС. После этого с ней начали связываться лжепредставители «госструктур». Они запугивали уголовной ответственностью, убеждали, что её персональные данные похищены, и требовали перевести деньги для «проверки». Общение продолжалось около месяца, за это время мошенники выманили у неё около 80 тысяч рублей.Когда деньги закончились, аферисты дали новое указание – купить жидкость для розжига и поджечь автомобиль, который они назовут. Девушке объяснили, что это якобы часть спецоперации по поимке опасного преступника. Вечером 23 января она приехала на улицу Вилонова, вышла с мошенниками на видеосвязь, показала им припаркованные во дворе машины и получила указание на серебристый кроссовер. После поджога она продолжала снимать происходящее, отчитываясь перед лжесиловиками.Жители соседнего дома пытались потушить огонь снегом, окончательно справились с пожаром уже прибывшие спасатели.В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ – умышленное повреждение чужого имущества. Отмечается, что девушку задержали. Мероприятие для возрастной категории 18+