«Жизньмарт» предложил горожанам выбрать благоустройство: деревья или эко-скамейки

11.27 Воскресенье, 15 марта 2026
Фото: пресс-служба «Жизньмарт»
Сеть «Жизньмарт» запустила голосование, в рамках которого жители городов могут решить, какое благоустройство появится в их районах. Горожанам предлагают выбрать между высадкой новых деревьев и установкой эко-скамеек из переработанного пластика.

Как сообщает пресс-служба сети, компания ежегодно проводит экологическую акцию и высаживает деревья в городах своего присутствия. Средства на это собирают за счет продажи пластиковых пакетов в магазинах сети. За пять лет существования проекта удалось высадить более 1000 деревьев в 14 городах.

В этом году организаторы решили привлечь к выбору самих жителей. В рамках голосования горожане могут определить, что, по их мнению, нужнее, новые зеленые насаждения или эко-скамейки, изготовленные из переработанного пластика.

Проект полностью благотворительный. Все расходы на реализацию инициативы компания берет на себя. Оставить свой голос можно через [url=http://]онлайн-форму[/url].

Дарья Суродина © Вечерние ведомости
