Возрастное ограничение 18+
Осуждённому за пост Ярославу Ширшикову предстоит операция на втором глазу
Фото: архив Вечерних ведомостей
Заключённый Ярослав Ширшиков, ранее лишившийся одного глаза, готовится к плановой операции на втором. Об этом он сообщил в письме, опубликованном в телеграм-канале «Гусарская бравада».
По словам Ширшикова, речь не идёт об удалении глаза — врачи решили попытаться сохранить зрение. Операция имеет профилактический характер и направлена на пресечение определённых процессов в органе зрения. «Страшновато, конечно, ложиться последним глазом под лазерный меч джедая-офтальмолога, но я верю в светлую сторону силы», — отметил он.
Заключённый уточнил, что операция пройдёт в гражданской больнице, однако место проведения не раскрывается, чтобы не привлекать лишнего внимания.
В своём письме Ширшиков отметил положительный опыт медицинской помощи в системе ФСИН:
Персонал областной больницы ФСИН неоднократно организовывал мне выезды в медицинские учреждения на воле, решая мои проблемы с глазами. А стоматология в МСЧ при ИК-2 полностью пролечила мне все зубы! Мне кажется, что на воле я бы заплатил 300–400 тысяч рублей за такой объём работ и консультаций,
— написал он
Напомним, Ярослав Ширшиков был приговорён военным судом к 5 годам колонии за публикацию о гибели блогера Максима Фомина, известного как Владлен Татарский. Изначально суд Центрального окружного военного суда под руководством Виталия Чумакова назначил ему 2 года колонии, но после представления прокурора Дмитрия Перевалова апелляционный суд в Власихе увеличил срок в 2,5 раза.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В селе Косулино открылся новый детский сад
10 марта 2026
10 марта 2026