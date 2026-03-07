Под Екатеринбургом насмерть сбили 86-летнюю пенсионерку





«От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия до прибытия бригады скорой медицинской помощи»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В воскресенье, 15 марта, примерно в 21.45 под Екатеринбургом на Берёзовском тракте 54-летний водитель Renault Logan насмерть сбил 86-летнюю пенсионерку, переходившую дорогу вблизи пешеходного перехода.Известно, что водитель Renault – житель Берёзовского. Его водительский стаж составляет 28 лет. В момент ДТП он был трезв. По факту аварии проводится проверка.Госавтоинспекторы просят пешеходов использовать световозвращающие элементы и переходить дорогу только там, где это положено. Водителей также призывают быть бдительными и снижать скорость вблизи пешеходных переходов. Мероприятие для возрастной категории 18+