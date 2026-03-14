В Нижней Туре на двух женщин с крыши дома рухнул снег со льдом
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В минувшее воскресенье, 15 марта, в Нижней Туре на двух местных жительниц с крыши дома на Машиностроителей, 1 обрушился снег со льдом.
В прокуратуре Свердловской области сообщили, что одна женщина была госпитализирована с ушибленной травмой головы, у второй диагностированы ушибы – она отпущена домой на амбулаторное лечение.
По факту инцидента проводится проверка. Сейчас ведомство ждёт документы от УК «Антуфьев», которая обслуживает дом, чтобы установить ответственного за проведение сезонных работ на кровле. Также прокуратура запросила информацию о состоянии пострадавших при поступлении в больницу.
Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).
Сообщается, что одной из пострадавших 74 года (1952 год рождения), а второй – 31 год (1995 год рождения). По данным СМИ, пострадавшая девушка шла с собакой и коляской с девятимесячным ребёнком: собака находится в тяжёлом состоянии, младенец не пострадал.
Сообщается, что одной из пострадавших 74 года (1952 год рождения), а второй – 31 год (1995 год рождения). По данным СМИ, пострадавшая девушка шла с собакой и коляской с девятимесячным ребёнком: собака находится в тяжёлом состоянии, младенец не пострадал.
Поддержать редакцию
Из-за выстрелившего в одноклассника школьника в Верхней Пышме возбудили уголовное дело
12 марта 2026
12 марта 2026