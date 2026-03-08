В Свердловской области ожидается потепление до +11°, туман и гололедица на дорогах

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

В Свердловской области с 16 по 18 марта ожидается переменная облачность и преимущественно сухая погода. Ночью и утром местами возможен туман, на дорогах сохранится гололедица. Об этом сообщает Уралгидрометцентр.осадков не прогнозируется. Ветер западный 3-8 м/с. Ночью температура воздуха составит 1…6°, днем потеплеет до 6…11°. В Екатеринбурге существенных осадков также не ожидается, ночью температура опустится до -1…-2°, днем воздух прогреется до +10°.сохранится переменная облачность без осадков. Ночью и утром местами ожидается туман, на дорогах возможна гололедица. Ветер западный 5-10 м/с, днем возможны порывы до 15-17 м/с. Температура ночью составит 0…-5°, днем поднимется до +4…+9°. В Екатеринбурге ночью ожидается около -1…-2°, днем около +7°.в регионе также будет преимущественно без осадков. Ночью и утром местами сохранится туман, на дорогах возможна гололедица. Ветер западный 4-9 м/с, порывы могут достигать 14 м/с. Температура ночью составит 0…-5°, днем +4…+9°. В Екатеринбурге ночью ожидается около -1…-2°, днем температура воздуха поднимется до +7°. Мероприятие для возрастной категории 18+