Возрастное ограничение 18+
В Туринском районе опрокинулся лесовоз
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Сегодня утром, примерно в 08.20, на шестом километре трассы «Туринск – Урусова – Благовещенское – Кондрахино» опрокинулся «КамАЗ», перевозивший бревна.
По предварительным данным, водитель не справился с управлением при повороте налево. В результате ДТП он отделался ушибами, а его пассажир получил перелом таза, рассказали в управлении ГИБДД по Свердловской области.
Пострадавших доставили в приёмное отделение ГАУЗ СО «Туринская ЦРБ имени О. Д. Зубова». Известно, что они оба – местные жители.
«В настоящее время движение на данном участке автодороги временно осуществляется по одной полосе. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа»,
– сообщили в пресс-группе.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию