В Туринском районе опрокинулся лесовоз





– сообщили в пресс-группе. «В настоящее время движение на данном участке автодороги временно осуществляется по одной полосе. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Сегодня утром, примерно в 08.20, на шестом километре трассы «Туринск – Урусова – Благовещенское – Кондрахино» опрокинулся «КамАЗ», перевозивший бревна.По предварительным данным, водитель не справился с управлением при повороте налево. В результате ДТП он отделался ушибами, а его пассажир получил перелом таза, рассказали в управлении ГИБДД по Свердловской области.Пострадавших доставили в приёмное отделение ГАУЗ СО «Туринская ЦРБ имени О. Д. Зубова». Известно, что они оба – местные жители.Мероприятие для возрастной категории 18+