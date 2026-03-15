Семья и карьера стали главными приоритетами жителей Свердловской области

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Семья и карьера стали основными приоритетами для жителей Свердловской области. Такие данные приводит команда hh.ru.Называя самые важные вещи в жизни, 52% опрошенных назвали семью, ещё 51% – карьеру. Третье место поделили между собой здоровье и профессиональное развитие (по 38%). Далее идут личностное саморазвитие (35%) и хобби (27%).Отмечается, что молодые люди из возрастной группы 18-24 года чаще называли карьеру своим основным приоритетом – почти 70%, а также саморазвитие (52,6%) и профессиональный рост (42,9%). В возрастной группе 35-44 года семья вышла на первое место (53,8%), обогнав на несколько процентов карьеру (50,1%). Мероприятие для возрастной категории 18+