Почти 150 водителей-должников оплатили штрафы на месте во время рейда свердловской ГИБДД





– пояснили в УГИБДД. «В случае уклонения от уплаты материалы передаются судебным приставам для принудительного взыскания, а сам нарушитель может быть привлечён к ответственности по статье 20.25 КоАП РФ. Санкции данной статьи предусматривают наложение штрафа в двукратном размере неуплаченной суммы (но не менее 1000 рублей), административный арест до 15 суток либо обязательные работы до 50 часов»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Почти 150 водителей предпочли оплатить штрафы на месте в течение первого часа во время рейда Госавтоинспекции Свердловской области под названием «Должник».Как рассказала начальник отдела ИАЗ ЦАФАП ГИБДД по Свердловской области Алёна Байкалова, порядка 150 водителей оплатили штрафы на месте, воспользовавшись законной возможностью добровольно исполнить административное наказание. На 37 водителей составили протоколы по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ («Неуплата штрафа в установленный срок»), поскольку у них истёк срок, в который они могли это сделать без последствий.В региональном управлении ГИБДД напомнили, что штраф должен быть уплачен в течение 60 дней со дня вступления постановления в законную силу.Мероприятие для возрастной категории 18+