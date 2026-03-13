В Арамили возбудили уголовное дело после нападения собаки на двух детей

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Следственный комитет возбудил уголовное дело после инцидента с нападением собаки на двух маленьких детей в Арамили. Случай произошёл днём 13 марта у одного из домов на улице Рабочей.Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Свердловской области, уголовное дело возбуждено по статье 118 УК РФ, которая предусматривает ответственность за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности.Следователь проводит комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Сотрудники ведомства собирают и закрепляют доказательства, а также устанавливают детали случившегося.Степень вреда, причинённого здоровью детей, определят в ходе судебно-медицинских экспертиз. Кроме того, в рамках расследования выясняются причины и условия, которые могли привести к произошедшему. Эти данные будут использованы для принятия мер по предотвращению подобных случаев в будущем, уточнили в СУ СК России по Свердловской области.