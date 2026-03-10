Из Техуниверситета УГМК выпустились первые магистры-айтишники
Фото предоставлено университетом
В Техническом университете УГМК с направления «Информатика и вычислительная техника», вошедшего в программу вуза три года назад, выпустились первые магистры.
Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе университета, дипломы получили десять человек, семь из них – с красными.
Отмечается, что все выпускники уже работают на промышленных предприятиях, поэтому их магистерские работы были напрямую связаны с производственными задачами. Так, например, одной из работ стала разработка и внедрение системы «цифровой советчик» для управления процессом флотации на обогатительной фабрике. Система анализирует технологические параметры в режиме реального времени и выдаёт оператору рекомендации по оптимальной настройке процесса. Это позволяет снизить влияние человеческого фактора и сделать процесс извлечения металлов из руды более эффективным.
Для справки: Технический университет УГМК – первый частный инженерный вуз в России, который готовит специалистов для горно-металлургического комплекса. Также вуз выпускает инженеров, системных аналитиков, специалистов по автоматизации, технологов, управленцев, которые уже успешно работают на ведущих предприятиях России. Показатель трудоустройства выпускников по специальности составляет более 98%.
В 2026 году вуз в четвёртый раз занял первое место среди высших учебных заведений Свердловской области по версии RAEX.
«По сути, это не просто выпуск магистров, а презентация цифровых решений, разработанных для действующих предприятий. Такой формат магистратуры уже не просто связывает университетскую подготовку с задачами промышленности, а позволяет напрямую влиять на повышение её эффективности»,
– подчеркнул директор Техуниверситета УГМК Вячеслав Лапин.
