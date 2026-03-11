В Екатеринбурге за семь лет зарегистрировали 30 несчастных случаев с сотрудниками скорой помощи

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге за период с 2018 по 2025 годы зарегистрировано 30 несчастных случаев с работниками «Станции скорой медицинской помощи имени В.Ф. Капиноса». Такие данные приводит Государственная инспекция труда в Свердловской области. Часть инцидентов произошла по вине третьих лиц во время оказания помощи пациентам. Есть случаи гибели работников.По информации инспекции, только за 2025 год травмы получили пять сотрудников этой медицинской организации. В трёх случаях причиной происшествий стали действия посторонних людей.Один из последних случаев произошёл 7 марта около 05.15 в Екатеринбурге. Бригада скорой помощи прибыла по вызову в кафе-бар «Молодость» на улице Малышева, 44. По данным Государственной инспекции труда, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения пациентка нанесла побои фельдшеру. Медицинскую работницу доставили в травматологическое отделение городской больницы №36. Мероприятие для возрастной категории 18+