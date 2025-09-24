Возрастное ограничение 18+
Через день после отставки мэра Красноуфимска отправили в СИЗО
В этом году у градоначальника был конфликт с думой и прокуратурой, а город отметился плохим голосованием за Паслера
Фото: соцсети Михаила Конева, прокуратура Свердловской области
25 сентября Михаил Конев ушёл в отставку (на смену ему Денис Паслер в тот же день назначил бывшего заместителя Конева, Юрия Ладейщикова), 26 сентября его задержали, а сегодня, 27 сентября Красноуфимский районный суд отправил экс-мэра в СИЗО до 24 ноября 2025 года.
Коневу предъявлено обвинение по пункту «е» части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности), сообщили в объединённой пресс-службе судов Свердловской области. О возбуждении дела по этой статье и поводе для него мы сообщали в начале июля. Однако тогда задерживать Конева не стали. Конев проработал на своей должности до завершения выборов, а 16 сентября он принимал участие в инаугурации новоизбранного губернатора Дениса Паслера.
В областной прокуратуре также сообщили, что помимо обвинения по статье 286 Конев имеет статус подозреваемого по части 4 статьи 159 УК (мошенничество в особо крупном размере) и части 1 статьи 222 УК (незаконная передача оружия).
Конев стал главой Красноуфимска в 2021 году. До этого он пять лет работал в екатеринбургском МКУ «Городское благоустройство» — крупнейшем муниципальном заказчике работ по ремонту дорог и благоустройству парков и скверов в Екатеринбурге. В начале этого года у Конева возник конфликт с городской думой и межрайонным прокурором — депутаты несколько раз не принимали годовой отчёт главы, а прокурор пристально опрашивал Конева на заседании о расходовании бюджетных средств.
Напомним, Красноуфимск показал самую низкую поддержку Дениса Паслера на прошедших недавно губернаторских выборах — в городе Паслер набрал 47,72% (без учёта ДЭГ). Эту тему поднимал на своей пресс-конференции и.о. вице-губернатора Олег Чемезов — он рассказал журналистам, что столь низкий результат был из-за того, что оппозиционные депутаты думы в Красноуфимске якобы выдавали много негативной информации в соцсетях о Паслере. Самого Чемезова, к слову, отправили в отставку в тот же день, что и Конева.
История Михаила Конева во главе Красноуфимска
