Суд обязал «Уральские авиалинии» выплатить компенсацию пассажиру за поврежденный ноутбук

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Екатеринбурге суд частично удовлетворил требования пассажира к авиакомпании «Уральские авиалинии» после повреждения ноутбука на борту самолета. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Свердловской области.Инцидент произошел в августе 2024 года во время рейса Екатеринбург, Сочи. После взлета и разрешения экипажа пользоваться электронными устройствами пассажир начал работать за ноутбуком, разместив его на откидном столике. В какой-то момент пассажир, сидевший впереди, откинул спинку кресла. Экран ноутбука оказался зажат между столиком и крючком для одежды на кресле и треснул, после чего устройство перестало работать. Бортпроводники зафиксировали происшествие актом.Во время отдыха мужчина был вынужден на пять дней арендовать ноутбук за 5 тыс. рублей. По возвращении он обратился в сервисный центр, где ему выставили счет за замену дисплейного модуля на 67 800 рублей, а диагностика обошлась еще в 700 рублей. После того как авиакомпания не удовлетворила претензию, пассажир подал иск в Ленинский районный суд Екатеринбурга.Суд первой инстанции отказал в удовлетворении требований, посчитав, что истец проявил неосторожность. Однако судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда пришла к другому выводу. Апелляционная инстанция установила, что ответственность за повреждение имущества в этой ситуации должна быть разделена между пассажиром и перевозчиком.В результате суд обязал «Уральские авиалинии» выплатить истцу половину стоимости ремонта, 33 900 рублей, а также 350 рублей за диагностику. Кроме того, с авиакомпании взысканы неустойка в размере 5 тыс. рублей и штраф 10 тыс. рублей за нарушение сроков удовлетворения требований потребителя. В остальной части решение суда первой инстанции оставлено без изменения. Мероприятие для возрастной категории 18+