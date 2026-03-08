Массовое ДТП на трассе в Нижнесергинском районе привело к ограничению движения

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Движение транспорта временно ограничили на 283 км автодороги М-12 «Восток» в Нижнесергинском районе после массового ДТП. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.По предварительной информации, водитель грузового автомобиля Renault Premium, двигавшийся по левому ряду, столкнулся с автомобилем Renault Logan. Легковая машина остановилась перед другим грузовым транспортным средством, после чего оказалась зажата между двумя фурами.К месту происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции, МЧС и бригада скорой медицинской помощи. Информация о количестве пострадавших и тяжести их состояния уточняется.В Госавтоинспекции Свердловской области призвали водителей выбирать альтернативные маршруты объезда участка трассы М-12 в сторону Екатеринбурга. Тем, кто уже оказался в зоне затора, рекомендуют соблюдать требования временных дорожных знаков и указания сотрудников ДПС, а также пропускать автомобили экстренных служб. Мероприятие для возрастной категории 18+