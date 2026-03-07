Смертельное ДТП произошло на трассе Екатеринбург – Серов

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Сегодня утром на 210-м километре автодороги «Екатеринбург – Серов» рядом с Кушвой произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей. Авария случилась около 06.30. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.По предварительной информации, 61-летний водитель автомобиля ВАЗ-2110 ехал со стороны Серова в направлении Екатеринбурга. По неустановленной причине он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Киа Рио» под управлением 50-летнего мужчины.В результате столкновения водитель отечественного автомобиля получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия до прибытия бригады скорой помощи.Сейчас на месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Специалисты устанавливают точные обстоятельства и причины произошедшего. На участке трассы временно организовано реверсивное движение. Мероприятие для возрастной категории 18+