Возрастное ограничение 18+
ГИБДД предупреждает о гололедице в Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Свердловское управление ГИБДД предупреждает водителей о гололедице на фоне температурных колебаний. Автомобилистов призывают выбирать скорость в соответствии с дорожными условиями.
Также в ГИБДД советуют: если автомобиль начало заносить, поворачивать руль в сторону заноса.
Владельцам автомобилей с системой АБС отдельно напоминают, что педаль тормоза необходимо держать нажатой с постоянным усилием. Убирать ногу с педали или нажимать рывками нельзя.
«При движении по ледяной корке тормозной путь увеличивается в несколько раз, поэтому дистанция до впереди идущих транспортных средств должна быть максимальной»,
– напоминают в управлении.
Также в ГИБДД советуют: если автомобиль начало заносить, поворачивать руль в сторону заноса.
Владельцам автомобилей с системой АБС отдельно напоминают, что педаль тормоза необходимо держать нажатой с постоянным усилием. Убирать ногу с педали или нажимать рывками нельзя. Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
