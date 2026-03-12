ГИБДД предупреждает о гололедице в Свердловской области

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Свердловское управление ГИБДД предупреждает водителей о гололедице на фоне температурных колебаний. Автомобилистов призывают выбирать скорость в соответствии с дорожными условиями.Также в ГИБДД советуют: если автомобиль начало заносить, поворачивать руль в сторону заноса.Владельцам автомобилей с системой АБС отдельно напоминают, что педаль тормоза необходимо держать нажатой с постоянным усилием. Убирать ногу с педали или нажимать рывками нельзя. Мероприятие для возрастной категории 18+