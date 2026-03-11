Администрацию Нижней Салды обязали обеспечить питьевой водой село Медведево

10.49 Понедельник, 16 марта 2026
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Верхнесалдинский районный суд обязал администрацию муниципального округа Нижняя Салда обеспечить питьевой водой село Медведево после жалобы жительницы населённого пункта.

Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, в январе 2025 года в прокуратуру поступила жалоба, в которой говорилось, что село обеспечено водой лишь частично. Надзорный орган провёл проверку и установил, что водозаборные будки закрыты и что, несмотря на это, воду людям подвозят нерегулярно.

Впоследствии ведомство обратилось в суд с требованием обязать местные власти обеспечить жителей села водой. В суде представители администрации настаивали на том, что ответственность за водоснабжение должно нести МУП «ГКС», на балансе которого находятся сети, добавив, что воду в село подвозят раз в неделю.

Суд счёл эти доводы несостоятельными и удовлетворил иск прокуратуры, обязав администрацию решить вопрос с водоснабжением, а до тех пор обеспечивать людей питьевой водой на ежедневной основе.

Решение суда пока не вступило в законную силу.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости
10:49 Администрацию Нижней Салды обязали обеспечить питьевой водой село Медведево
10:32 50 тысяч рублей взыскал суд с белоярского детсада за перелом у воспитанницы
10:12 ГИБДД предупреждает о гололедице в Свердловской области
09:46 Семья и карьера стали главными приоритетами жителей Свердловской области
09:27 Под Екатеринбургом насмерть сбили 86-летнюю пенсионерку
18:44 В Екатеринбурге за семь лет зарегистрировали 30 несчастных случаев с сотрудниками скорой помощи
18:24 Прокуратура проверяет информацию о долгах по зарплате на предприятии в Екатеринбурге
17:35 Первоуральск остался без воды из-за аварии на насосной станции
17:11 В Свердловской области ожидается потепление до +11°, туман и гололедица на дорогах
14:40 Самолёт, летевший из Екатеринбурга в Бангкок, вернулся в аэропорт
13:53 Осуждённому за пост Ярославу Ширшикову предстоит операция на втором глазу
13:14 В Ирбитском районе водитель скончался после внезапного недомогания за рулем
12:32 Смертельное ДТП произошло на трассе Екатеринбург – Серов
12:05 Женщина погибла, другая получила ожоги при пожаре в садовом товариществе в Свердловской области
11:27 «Жизньмарт» предложил горожанам выбрать благоустройство: деревья или эко-скамейки
