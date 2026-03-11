Администрацию Нижней Салды обязали обеспечить питьевой водой село Медведево
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Верхнесалдинский районный суд обязал администрацию муниципального округа Нижняя Салда обеспечить питьевой водой село Медведево после жалобы жительницы населённого пункта.
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, в январе 2025 года в прокуратуру поступила жалоба, в которой говорилось, что село обеспечено водой лишь частично. Надзорный орган провёл проверку и установил, что водозаборные будки закрыты и что, несмотря на это, воду людям подвозят нерегулярно.
Впоследствии ведомство обратилось в суд с требованием обязать местные власти обеспечить жителей села водой. В суде представители администрации настаивали на том, что ответственность за водоснабжение должно нести МУП «ГКС», на балансе которого находятся сети, добавив, что воду в село подвозят раз в неделю.
Суд счёл эти доводы несостоятельными и удовлетворил иск прокуратуры, обязав администрацию решить вопрос с водоснабжением, а до тех пор обеспечивать людей питьевой водой на ежедневной основе.
Решение суда пока не вступило в законную силу.
Решение суда пока не вступило в законную силу.
