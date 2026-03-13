Возрастное ограничение 18+
За хулиганское нападение на врача УЗИ будут судить екатеринбурженку
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге будут судить 55-летнюю местную жительницу за нападение на врача ультразвуковой диагностики 5 ноября 2025 года в Центральной городской больнице № 20.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, женщина пришла в больницу вместе с мужем, чтобы её супругу сделали УЗИ. При этом записи к специалисту у них не было. Целеустремлённая горожанка вошла в кабинет, где врач уже принимала другого пациента, и в грубой форме потребовала принять её мужа без записи, на что получила закономерный отказ.
«Врач попросила обвиняемую покинуть кабинет и не препятствовать медицинскому обследованию пациента, разъяснив необходимость получения направления лечащего врача на ультразвуковое исследование»,
– сообщили в ведомстве.
Однако уходить женщина не собиралась. Тогда врач сходила к посту охраны, а когда вернулась, получила удар по голове.
Впоследствии на горожанку возбудили уголовное дело по части «а» части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство, с применением насилия к гражданам). Судить её будут в Чкаловском районном суде Екатеринбурга.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию