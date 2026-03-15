В Ирбитском районе водитель скончался после внезапного недомогания за рулем

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня около 09.40 на 87-м километре автодороги «Камышлов – Ирбит – Туринск – Тавда» в Ирбитском районе. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.По предварительным данным, 63-летний водитель автомобиля Nissan Almera ехал из деревни Речкалова в сторону Ирбита. В какой-то момент он не справился с управлением, после чего машина съехала в левый кювет.По словам супруги, которая находилась на переднем пассажирском сиденье, во время поездки мужчине внезапно стало плохо. После этого он потерял контроль над управлением автомобилем.Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть водителя. Его супруга в аварии не пострадала.Сейчас на месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Как сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области, специалисты проводят процессуальные действия и назначили экспертизы, чтобы установить точную причину смерти мужчины. Мероприятие для возрастной категории 18+