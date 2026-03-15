Возрастное ограничение 18+
В Ирбитском районе водитель скончался после внезапного недомогания за рулем
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области
Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня около 09.40 на 87-м километре автодороги «Камышлов – Ирбит – Туринск – Тавда» в Ирбитском районе. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.
По предварительным данным, 63-летний водитель автомобиля Nissan Almera ехал из деревни Речкалова в сторону Ирбита. В какой-то момент он не справился с управлением, после чего машина съехала в левый кювет.
По словам супруги, которая находилась на переднем пассажирском сиденье, во время поездки мужчине внезапно стало плохо. После этого он потерял контроль над управлением автомобилем.
Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть водителя. Его супруга в аварии не пострадала.
Сейчас на месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Как сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области, специалисты проводят процессуальные действия и назначили экспертизы, чтобы установить точную причину смерти мужчины.
Сейчас на месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Как сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области, специалисты проводят процессуальные действия и назначили экспертизы, чтобы установить точную причину смерти мужчины.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Смертельное ДТП произошло на трассе Екатеринбург – Серов
15 марта 2026
15 марта 2026
В Екатеринбурге 64-летний водитель погиб в ДТП на ЕКАД
07 марта 2026
07 марта 2026
Женщина погибла в ДТП на трассе возле Березовского
07 марта 2026
07 марта 2026