Глава гордумы Красноуфимска потерял доверие и вместе с ним — кресло

В Красноуфимске досрочно прекращены полномочия председателя городской Думы Рустама Гамалиева. Решение принято по требованию местной прокуратуры в связи с утратой доверия. Поводом стала проверка соблюдения антикоррупционного законодательства.В ходе проверки надзорные органы установили серьёзные нарушения. Председатель Думы, работавший на общественных началах, одновременно являлся индивидуальным предпринимателем. Он согласовал с администрацией города проект по установке остановочных комплексов, определив их количество, цену и сроки. При этом он не принял мер для предотвращения конфликта интересов. Более того, в сентябре 2024 и феврале 2025 года он участвовал в голосованиях о выделении бюджетных средств на эти объекты. Общая сумма финансирования составила 4 с половиной миллионов рублей.Закупка была проведена с грубыми нарушениями. Муниципальное учреждение заключило с гордумцем-предпринимателем договоры в обход конкурсных процедур. Это стало возможным благодаря искусственному дроблению закупок на более мелкие.Прокуратура отреагировала внесением представления об устранении нарушений. После этого схема была изменена, но не прекращена. Последующие контракты на поставку комплексов заключались уже с аффилированными с главой Думы лицами. Таким способом бюджетные средства через подконтрольных лиц все равно поступили предпринимателю. Прокуратура направила в Думу новое представление с требованием принять меры. В результате депутаты рассмотрели вопрос и проголосовали за досрочное прекращение полномочий своего председателя.