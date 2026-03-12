Самолёт, летевший из Екатеринбурга в Бангкок, вернулся в аэропорт
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Сегодня экипаж авиакомпании «Аэрофлот» принял решение вернуть рейс SU-652 из Екатеринбурга в Бангкок в аэропорт вылета по техническим причинам, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.
Посадка в аэропорту Кольцово прошла в штатном режиме в 9.10. Пассажиры не пострадали, авиакомпания организовала замену воздушного судна.
Новый вылет планируется сегодня на 16.00. Свердловская транспортная прокуратура взяла на контроль предоставление пассажирам всех полагающихся услуг в связи с задержкой рейса, отметили в пресс-службе ведомства.
