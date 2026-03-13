Прокуратура проверяет информацию о долгах по зарплате на предприятии в Екатеринбурге

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Прокуратура Орджоникидзевского района Екатеринбурга организовала проверку после сообщений СМИ о невыплате заработной платы сотрудникам ООО «Венттрейд». Об этом сообщили в прокуратуре Свердловской области.По данным публикации, задолженность перед работниками предприятия могла возникнуть ещё летом 2025 года. Предварительно речь идёт о более чем 100 сотрудниках, которые, как утверждается, не получили положенные выплаты.В рамках проверки надзорное ведомство запросило у компании документы, связанные с оплатой труда. Среди них — положение об оплате труда, трудовые договоры, платёжные и расчётные документы, а также сведения о размере задолженности по зарплате и другим выплатам.В прокуратуре Свердловской области уточнили, что специалисты оценят соблюдение трудового законодательства на предприятии, в том числе сроки и порядок выплаты заработной платы. Также будет проведён анализ причин возникновения задолженности.Согласно информации с сайта Rusprofile, ООО «Венттрейд» действует с 21 августа 2018 года и зарегистрировано на улице Старых Большевиков в Екатеринбурге. Компания занимается производством промышленного холодильного и вентиляционного оборудования. Мероприятие для возрастной категории 18+