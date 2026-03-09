Екатеринбуржец заплатил мошенникам за «обещанный выигрыш» 426 тысяч рублей





– рассказали в полиции. «Но для получения денежного приза ему необходимо было показать активность имеющихся банковских карт. "Победитель" согласился и перевёл имеющиеся у него личные сбережения по указанной инструкции. После перевода денег злоумышленники перестали выходить на связь, и мужчина вдруг осознал, что стал жертвой мошенников»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге 62-летний местный житель лишился 426 тысяч рублей личных накоплений, поверив в уловку аферистов с проверкой активности банковских карт.Как сообщили Вечерним ведомостям в городском УМВД, 12 марта 2026 года мужчина наткнулся на пост в телеграм-канале, в котором якобы разыгрывалась денежная помощь для нуждающихся. Для участия нужно было оставить комментарий. Екатеринбуржец так и сделал, и через некоторое время ему написал некто, сообщивший, что он выиграл 200 тысяч рублей.Мероприятие для возрастной категории 18+