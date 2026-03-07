Женщина погибла, другая получила ожоги при пожаре в садовом товариществе в Свердловской области

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

За прошедшие сутки в Свердловской области ликвидировали семь пожаров, четыре из них произошли в жилом секторе. В результате происшествий погиб один человек, еще один получил травмы. Об этом сообщили в МЧС России по Свердловской области.Один из пожаров произошел в поселке Кедровое на территории садового товарищества «Ромашка». Там загорелись частный жилой дом и автомобиль. Площадь пожара составила 16 кв.м.В результате пожара погибла женщина. Еще одну женщину с ожогами госпитализировали в медицинское учреждение. С огнем справились за 19 минут. В тушении участвовали 10 пожарных и две единицы техники. Мероприятие для возрастной категории 18+