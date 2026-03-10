50 тысяч рублей взыскал суд с белоярского детсада за перелом у воспитанницы
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Белоярском районе Свердловской области прокуратура через суд взыскала моральную компенсацию с детского сада за перелом со смещением, который получила четырёхлетняя воспитанница во время прогулки 8 июля 2025 года.
Как рассказали в региональной прокуратуре, несчастный случай произошёл в детском саду № 10 «Ромашка». Девочка забралась на малую архитектурную форму, установленную на детской площадке учреждения, и упала. Позже ей диагностировали закрытый перелом костей правого предплечья в средней трети со смещением.
Прокуратура подала иск о компенсации морального вреда в пользу ребёнка, и суд его частично удовлетворил, взыскав 50 тысяч рублей с детского сада.
