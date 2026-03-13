В Каменске-Уральском оштрафовали предпринимателя за взятку чиновнику
Фото: прокуратура Свердловской области
В Каменск-Уральском вынесли приговор индивидуальному предпринимателю Андрею Коровину. Он признался, что дал взятку сотруднику местной администрации, курирующему сферу ЖКХ.
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, в 2024 году он заплатил чиновнику 580 тысяч рублей за то, чтобы тот посодействовал в заключении муниципальных контрактов на ремонт теплосетей, а также беспрепятственно принял работы. Так, 10 октября 2024 года Коровин передал сначала 80 тысяч рублей за первый контракт в посёлке Мартюш, а затем 1 декабря 2024 года – 300 и 200 тысяч рублей за два новых контракта в селе Сипавское и посёлке Новый Быт.
Подчёркивается, что Андрей Коровин полностью признал вину, активно способствовал раскрытию и расследованию преступлений. Суд учёл это и признал его виновным только по первой взятке (по ч. 2 ст. 291 УК РФ). По ещёдвум другим эпизодам уголовное дело прекратили (по п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ) в связи с деятельным раскаянием.
В качестве наказания предпринимателю назначен штраф в размере 350 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, в 2024 году он заплатил чиновнику 580 тысяч рублей за то, чтобы тот посодействовал в заключении муниципальных контрактов на ремонт теплосетей, а также беспрепятственно принял работы. Так, 10 октября 2024 года Коровин передал сначала 80 тысяч рублей за первый контракт в посёлке Мартюш, а затем 1 декабря 2024 года – 300 и 200 тысяч рублей за два новых контракта в селе Сипавское и посёлке Новый Быт.
Подчёркивается, что Андрей Коровин полностью признал вину, активно способствовал раскрытию и расследованию преступлений. Суд учёл это и признал его виновным только по первой взятке (по ч. 2 ст. 291 УК РФ). По ещёдвум другим эпизодам уголовное дело прекратили (по п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ) в связи с деятельным раскаянием.
В качестве наказания предпринимателю назначен штраф в размере 350 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу. Мероприятие для возрастной категории 18+
