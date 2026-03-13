В Реже по обвинению в убийстве кувалдой отправили в СИЗО иностранца
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Режевской городской суд по ходатайству следователей поместил под стражу гражданина Узбекистана Сергея Голованова, обвиняемого в убийстве.
По данным объединённой пресс-службы судов Свердловской области, 12 марта 2026 года у Голованова произошёл конфликт с собутыльником, который оскорбил его по национальному признаку. После этого он схватил кувалду и размозжил ею голову оппонента.
Сообщается, что Сергея Голованова задержали на автовокзале в Екатеринбурге при попытке покинуть Свердловскую область.
По решению суда он останется под стражей до 17 мая 2026 года включительно. Постановление суда пока не вступило в законную силу.
